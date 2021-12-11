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Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli enerji hamlesini başlatan Türkiye, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını sürdürüyor.

Milli enerji hamlesini başlatan Türkiye, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını sürdürüyor..

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası'ndaki

Türkali-1 kuyusundaki çalışmalara ilişkin yeni

görüntüler paylaştı..

"Nasıl çalışıyoruz?",

mesajıyla paylaşılan görüntülerde, deniz tabanında yapılan doğal gaz

arama faaliyetlerine yer verildi..

Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi Fatih, karış karış taradığı Karadeniz'de umutları boşa çıkarrmadı. Fatih, toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

Türkiye'nin yerli enerji hamlesi

ÖZEL HABER GÜNDEMİ 11 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Aralık 2021

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