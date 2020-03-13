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Ekonomi

Türkiye'nin yerli dondurmasında biyo ambalaj dönemi

Halihazırda evde tüketilen dondurma ambalajlarını yeniden işlenip tekrar kullanılabilen malzemeden üreten Golf Dondurma, ürünlerinin tamamının bitki kökenli ve biyo bazlı ambalajlarla değiştirmek için çalışmalara başladı.

13.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:06
Türkiye'nin yerli dondurmasında biyo ambalaj dönemi

Halihazırda evde tüketilen dondurma ambalajlarını yeniden işlenip tekrar kullanılabilen malzemeden üreten Golf Dondurma, ürünlerinin tamamının bitki kökenli ve biyo bazlı ambalajlarla değiştirmek için çalışmalara başladı. Marka, çalışma kapsamında 2025 yılına kadar ambalajların tamamının içeriğinde bitki kökenli malzemeleri kullanmayı hedefliyor.


Yerli dondurma markası Golf Dondurma, ambalajlarının tamamını geri dönüşümlü yapmak için düğmeye bastı. Ürün tedariğinden üretime, dağıtımdan satışa kadar tüm süreçlerini çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik anlayışı ile tasarlayan marka, ambalajlarının bir bölümünü bitki kökenli ürünlerle değiştirmek için çalışma başlattı.


Golf Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ergün Akkaya "Biyo ambalaj konusunda çalışmalar yapan Biolive şirketi ile ambalaj geliştirme çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu konuda sizlerle heyecan verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Ambalajlarımızı bitki kökenli ve biyobazlı malzemelerden üretmek için çalışmalara başladık. Bu alanda çalışan bir Türk şirketiyle birlikte yol almak da ayrı bir gurur verici. Biolive ekibi ile yaptığımız çalışmaların ilk numunelerini aldık. Biolive, dünyada ilk kez zeytin atığını geliştirdikleri teknolojiyle bitki bazlı ambalaj malzemesine dönüştüren bir start up şirketi. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çalışmaları nedeniyle, sürdürülebilirlik programı kapsamında ülkemizi İsviçre'de temsil eden ve global alanda da başarılara imza atan bir Türk şirketi ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.


"2025 hedefi tüm ürünleri bitki bazlı ambalajlarla değiştirmek"


Markanın 2020 yılı hedeflerinden birinin de ambalajlarının tamamını geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmek olduğuna işaret eden Akkaya, şöyle devam etti:


"Halihazırda ambalajlarımızın bir bölümü yeniden işlenebilir malzemeden üretiliyor. Şimdi bütün ambalajlarımızı gözden geçiriyoruz, yıl sonuna kadar ambalajlarımızın tamamını geri dönüştürülebilir kılacağız. Ar-Ge departmanımızın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yine bu yılın sonuna kadar tekli ürünlerimizin ambalajlarında gerekli değişiklikleri yapacağız. Bunun yanı sıra, evde tüketilen ürünlerimiz ve mini kaplı ürünlerimiz için plastik hammaddesi ile kompakt oluşturabilen bitki kökenli ve biyo bazlı ambalaj üretimi çalışmalarına hız verdik. İlk hedefimiz bu ambalajlarda yüzde 20 oranında biyo bazlı ürün kullanımını sağlayarak plastik kullanımını azaltılmak. Nihai hedefimiz ise, 2025 yılına kadar ambalajlarımızın tamamının içeriğinde bitki kökenli malzemeleri kullanmak. Bu sayede ürünlerimizin son tüketiciye ulaştırma serüveninde karbon ayak izini minimuma indirmiş olacağız. Çünkü, dünyamıza karşı sorumluyuz ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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