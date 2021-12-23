Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı - Haberler
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Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Sağlık

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı Türkiye'nin yerli ve milli korona virüs aşısı Türkovac'ın ilk sevkiyatı yapıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin yerli ve milli korona virüs aşısı Türkovac'ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Uzun süredir Şanlıurfa'da kurulan tesiste üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ve dün acil kullanım onayı çıkan yerli ve milli korona virüs aşısı Türkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgesindeki tesiste paketlenen 150 bin doz aşı, çeşitli illere gönderilmek üzere araçlara yüklenerek yola çıktı.

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı Türkovac'ta ilk sevkiyat yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Son Dakika Haberleri

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