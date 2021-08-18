TÜRKİYE'NİN YER FISTIĞI ÇUKUROVA'DAN
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TÜRKİYE'NİN YER FISTIĞI ÇUKUROVA'DAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA ve Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı.

ADANA ve Osmaniye'de yer fıstığı hasadı başladı. Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 90'ının karşılandığı bölgede ürünler kalitesine göre 8-11 TL arasında satılıyor.

Çukurova'da bir zamanlar 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuk, yüksek girdi maliyeti nedeniyle üreticiler tarafından ilgi görmeyince, son yıllarda alternatif ürünlere yönelim oldu. En önemli alternatif ürünlerden yer fıstığının, Adana ve Osmaniye'de hasadı başladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cahit İncefikir, yer fıstığının ülke genelinde 180 bin dekarda üretimi yapıldığını belirterek, bu toprakların yüzde 90'ının Adana ve Osmaniye'de bulunduğunu anlattı.

DÖNÜMDE 500 KİLO VERİM

Dekar başına 400-500 kilo verim elde edilen bereketli topraklarda yer fıstığının kalitesine göre 8-11 TL arasında satıldığını kaydeden İncefikir, geçen yıl depolanan ürünlerin fiyatının ise 3 kat düşerek 4-5 TL arasında satıldığını anlattı. İncefikir, 'Bölgemiz, Türkiye'nin önemli yer fıstığı merkezi. Adana'da hasat edilen ürünler Osmaniye'de işleniyor. Yer fıstığı, geçen yıl 14-15 liraya satılan bir üründü. 1 yıl öncesinde depoda tutulan, üreticilerin prim yapmasını beklediği ürünlerin de fiyatları düştü. Üreticiler karşılığını göremediği, sattığı fiyatlarda 1 yıl sonra tekrar ekimine dönemediği ürünlerde başka ürünlere yönelmek zorunda kalacak' dedi.

TÜRKİYE'NİN YER FISTIĞI ÇUKUROVA'DAN
TÜRKİYE'NİN YER FISTIĞI ÇUKUROVA'DAN
TÜRKİYE'NİN YER FISTIĞI ÇUKUROVA'DAN
TÜRKİYE'NİN YER FISTIĞI ÇUKUROVA'DAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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