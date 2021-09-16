Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor - Haberler
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Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor

AA - Haberler | Güncel

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, 8x8 sınıfındaki yeni zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcı Altuğ'u göreve hazırlıyor.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC, 8x8 sınıfındaki yeni zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcı Altuğ'u göreve hazırlıyor.

BMC, Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla geçen ay düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son yıllardaki saha tecrübelerine uygun olarak ileri teknolojiyle geliştirilen Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı'nın asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlaması hedefleniyor. Aracın başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkeler tarafından da tercih edilmesi ve ihracat girdisi oluşturması bekleniyor.

IDEF 2021'de sergilenen Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (12,7 milimetre silah kuleli) kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı.

Araçlar en güncel kullanıcı gereksinimleri, görev konseptleri, tehditler, teknoloji ve trendler ile bu pazarda mevcut yerli ve yabancı araçların kabiliyetleri değerlendirilerek belirlenen her yönüyle üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Altuğ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80'lere varan yüksek yerlilik oranı hedefleniyor. Araçların tüm versiyonlarda bulunan yerli ve milli aks donanımlarına ilave olarak 12,7 milimetre silah kuleli 8x8 ve 6x6 versiyonlarında yerli motor da kullanılacak şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

8 ton faydalı yük taşıyacak

BMC şu ana kadar 5 Altuğ 8x8 Zırhlı Personel Taşıyıcı imal etti. Araçlar en zorlu saha ve yol şartlarında test ediliyor.

Aracın farklı üst yapı ve kule sistemleriyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tercih edilmesi bekleniyor.

Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, 3 mürettebat ve 9 personel taşıma kapasitesiyle görev yapabiliyor.

7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip Altuğ 8x8, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor. Altuğ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor.

Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle "tek platformda çoklu görev kabiliyeti" barındıran Altuğ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor.

Geniş iç hacme sahip Altuğ 8x8, her türlü iklim ve arazi koşullarında personel için yüksek konfor sunuyor. Altuğ, kolay bakım yapılabilir, sistem güvenilirliği yüksek ve ömür devri maliyeti düşük altyapıyla kullanılacak.

Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin yeni zırhlı aracı Altuğ 8x8 göreve hazırlanıyor
AA - Son Dakika Haberleri
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