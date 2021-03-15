Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi
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Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi

15.03.2021 06:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 06:42
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.

Büyükelçi Mercan, Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelişinde büyükelçilik çalışanları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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