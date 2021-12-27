Türkiye'nin yeni starı Alara

TikTok'ta büyük ilgi gören özellikle de sesi, yorumu ve tarzıyla iddialı olan 18 yaşındaki yeni star Alara'ya şimdiden konser teklifleri yağmaya başladı. Arka arkaya çıkardığı şarkılarıyla dikkat çeken Alara Temoçin, hem müzik şirketlerini hem de gelen konser tekliflerini şimdilik askıya aldı.

2022'ye yeni ve güçlü bir isim olarak giriş yapmaya hazırlanan Alara, yeni yılda adından star olarak söz ettirmeye kararlı.

Sözü Ramazan Kızılpınar'a, müziği ve düzenlemesi Esad Fidan'a ait olan 'Duygularım çok derin' tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Alara Temoçin – Duygularım Çok Derin

http://youtu.be/-OVIEJHJzUQ

Söz: Ramazan Kızılpınar

Beste: Esad Fidan

Düzenleme: Esad Fidan

Video (Lyric): Mithat Dalgıç

Mix & Mastering: Saffet Ulcay

Kapak: Mithat Dalgıç

Kayıt: Beytullah Yiğit

Klarnet: Aykut Sütoğlu

Violincel: Ataberk Onal