Türkiye'nin Yeni Online Seyahat Platformu Açıldı!

Türkiye'nin yeni online seyahat platformu Tripoki, kullanıcılarına tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, gidecekleri destinasyonlardaki konser, spor müsabakası, festival gibi etkinlikleri görme, inceleme ve biletlerini alma imkanı da sunuyor.

Seyahati bütünüyle ele alan ve kullanıcılara planlama aşamasında kolaylık sağlayan Tripoki, 17 Nisan'da Feriye'de düzenlenen bir basın toplantısıyla yolculuğuna başladı. Kullanıcılarına 360° seyahat planlamalarını tek bir noktadan hızlı ve kolayca yapma imkanı sunan Tripoki, Türkiye'deki online seyahat platformları arasında bir ilki gerçekleştirerek, kullanıcılarının tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dünyanın dört bir ucundan farklı etkinliklere bilet ve etkinlik paketi alma imkanı da sunuyor.

TRİPOKİ İLE İLK KEZ SEYAHAT ÜRÜNLERİ "SEPET" MANTIĞIYLA SUNULUYOR

Seyahatin sadece ulaşım ve konaklamadan ibaret olmadığını, seyahat edilen yerde gidilen bir etkinlikle, yaşanılan bir deneyimle anlam bulduğunu bilerek deneyime odaklandıklarını Tripoki Kurucusu Ilgaz Bağlıkaya belirtti.

Tripoki Kurucusu Ilgaz Bağlıkaya

Ayrıca "Tripoki, kullanıcılarına tüm seyahat planlamalarını tek bir noktadan hızlı ve kolayca yapma imkanı sunuyor. Tüm seyahat ihtiyaçlarınızın yanında, gideceğiniz destinasyondaki etkinlikleri de görme, inceleme ve biletlerini alma şansına da sahip oluyorsunuz. Ayrıca insanların seyahatlerini planlarken çok fazla zaman harcadığını ve seyahat planlamasının stresli bir süreç olduğunu biliyoruz. Her ürün alımında yaşanan uzun form doldurmalar, farklı sitelere yönlendirmeler insanların zorlandığı ve yorucu olan kısımlar. Sepet özelliğimiz ile biz buna bir son veriyoruz" dedi.

"DENEYİM TURİZMİ DENİNCE AKLA İLK GELEN MARKA OLMAYI HEDEFLİYORUZ."

Turizm sektörünün içinden gelen uzman bir ekiple yola çıktıklarını ve Tripoki'nin ilk yılında 2,5 ila 3 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirten Tripoki Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Bağlıkaya, Tripoki'nin gelecek hedeflerinden de bahsetti. Bağlıkaya; "Deneyim turizmi denince akla ilk gelen, güvenilir bir marka olmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde global pazara açılmayı ve uluslararası seyahat platformları arasında önemli bir yere sahip olarak, Türkiye'nin geniş deneyim seçeneklerini uluslararası mecralarda tanıtmak istiyoruz" dedi.