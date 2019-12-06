Türkiye'nin yeni Cidde Başkonsolosu Zaimoğlu görevine başladı

06.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:00

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğuna atanan Mete Zaimoğlu görevine başladı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 1972'de doğan Mete Zaimoğlu, lisans eğitimini 1995'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2016'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

Başkonsolos Zaimoğlu, 1996'da göreve başladığı Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı, İkili Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Personel Genel Müdür Yardımcılığı birimlerinde, yurt dışı temsilciliklerinde ise Türkiye'nin Dakka, Singapur, Viyana ve Bükreş Büyükelçiliği ile Essen Başkonsolosluğunda farklı unvanlarda görev yaptı.

Evli ve 2 çocuk sahibi Başkonsolos Zaimoğlu, İngilizce biliyor.

Kaynak: AA