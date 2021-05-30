Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Pulat güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Pulat güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Pulat güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek'e güven mektubunu sundu.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Büyükelçi Pulat'ı kabul etti.

Pulat'ın Dışişleri Bakanı Bin Mübarek'e güven mektubunu sunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği de ele alındı.

Bin Mübarek, Büyükelçi Pulat'a yeni görevini yerine getirebilmesi için ellerinden gelen tüm imkanı sunacaklarını dile getirdi.

Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir barış sağlanması gerektiğini belirten Bin Mübarek, Husilerin darbesi nedeniyle sıkıntılar yaşayan Yemen halkının acılarının dindirilmesi konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Pulat da Türkiye'nin Yemen'in birliği, toprak bütünlüğü, barışı, güvenliği ve istikrarını sağlamak için her türlü girişimi desteklediğini kaydetti.

Görev süresi nisan ayında dolan Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'ün yerine Mustafa Pulat atanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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