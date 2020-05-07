TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ: Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel (1)

Son peygamber Hazreti Muhammed'in hayatını, sade ve akıcı bir dille anlattığı "Peygamberimizin Hayatı" adlı eseriyle tanınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel, Diyanet'te görev yaptığı 35 yıl boyunca vatandaşların doğru dini bilgiye ulaşabilmesi için...

Son peygamber Hazreti Muhammed'in hayatını, sade ve akıcı bir dille anlattığı "Peygamberimizin Hayatı" adlı eseriyle tanınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu emekli üyesi İrfan Yücel, Diyanet'te görev yaptığı 35 yıl boyunca vatandaşların doğru dini bilgiye ulaşabilmesi için büyük emek verdi.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Oğul köyünde 1937 yılında dünyaya gelen Yücel, ilkokuldan sonra köyündeki caminin imam hatibi Mehmet Ali Turan'dan ders alarak Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti.

İstanbul İmam Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olan Yücel, daha sonra Diyanet bünyesinde muhtelif şehirlerde müftülük yaptı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

Görev süresinde "başörtüsü", "faiz", "rüyet-i hilal" (Ramazan hilalinin tespiti), "namaz vakitleri", "organ ve doku nakli" gibi konulardaki tartışmalara yönelik fetva kararlarını kaleme alan Yücel, yaklaşık 40 yıldır oturduğu evinde, Ankara'da yaşamını sürdürüyor.

Arapçayı iyi, Fransızca ve Farsçayı orta derecede bilen Yücel, "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri" haber dosyası kapsamında hayat hikayesi, ilim yolculuğu ve Diyanet'teki görevi sırasında tanık olduğu önemli olaylarla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

SORU: "Ülkemizin zor zamanlar geçirdiği yıllarda yetiştiniz, Türkiye'nin farklı dönemlerine şahitlik ettiniz. Yaşadığınız çeşitli zorluklara rağmen ilim/bilgi yolunda yürümeye gayret ettiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?"

İRFAN YÜCEL: "Kastamonu'nun merkeze bağlı Oğul köyünde 22 Haziran 1937'de dünyaya geldim. Annem o köyden Şevket Yücel'in kızı Nesime Hanım. Babam Kastamonu'nun Devrekani ilçesinin Çayırcık köyünde mukim, Şakir Çavuş'un oğlu Ahmet Yücel'dir. Babamın evinde değil annemin evinde yetiştim. Şevket Yücel'in bir kızı olmuş, başka çocuğu yok. Babamı iç güveyisi almışlar. Şevket Yücel medrese mezunu. O dönemde Kastamonu'da muhtevalı iyi bir medrese varmış. Bu medresenin hocaları arasında devrin Şeyhülislam vekili olan Düzceli Muhammed Zahid Kevseri gibi alimler var. Dolayısıyla dedem iyi bir medrese tahsili almış. Çocukluk yıllarımdan itibaren de bana rehberlik etti, dersler verdi."

"Arap harflerinin okullara girmesi istenmiyordu"

SORU: "İstanbul İmam Hatip Okulundaki eğitim sürecinizi anlatabilir misiniz?"

İRFAN YÜCEL: "İstanbul İmam Hatip Okulu o yıllarda şimdiki fakülteler seviyesindeydi. Çünkü oradan buradan derme çatma bir araya getirilmiş hocalar ama hepsi eski İslami kültürü almış, medreseyi bitirmiş, hatta müderris olmuş kişilerdi. İmam Hatip Okulunun ilk banisi Celal Hoca diye meşhur birisidir, Celalettin Ökten. O müdür değildi artık. Benim vardığım yıl müdürlükten almışlardı onu. Fakat yine orada öğretmendi. Mesela Hasan Basri Çantay var, meşhur alimlerden. Mehmet Akif Ersoy'un talebesi, arkadaşıdır aynı zamanda. Hasan Basri Çantay, Ömer Nasuhi Bilmen, Eminönü Müftüsü Bekir Haki derse gelirdi.

Celal Hoca imam hatip okullarının açılmasına vesile olan biridir. Maarif Vekili Tevfik İleri açmıştır, Demokrat Partinin ileri gelen kişilerinden birisi. Tevfik İleri, onun talebesi. Dolayısıyla Tevfik İleri üzerinde bir nüfuzu var Celal Hoca'nın. Fakat o yıllarda Kur'an-ı Kerim dersi, mesleki dersler Arapça, siyer, tefsir, hadis dersleri var. Milli Eğitim Bakanlığı istiyor ki 'Arap harfleri okullara girmesin, yeni harflerle yazılsın her şey'. Yani Kur'an yeni yazıyla (Latin harfleriyle) yazılsın ve okunsun istiyorlar. Celal Hoca bunu anlatmaya gayret ediyor. Bunun mümkün olmadığını, yeni harflerin eski harfleri tamamen karşılamadığını, Arapçanın yeni harflerle okunulmasının hiç mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyor fakat ısrar ediliyor. Çağırmışlar Hoca'yı Talim Terbiye Kurulu'nda program yapıyorlar. Hoca bir türlü lafını dinletemiyor. Herkes bir şey söylüyor.

Ondan sonra Tevfik İleri'ye giderek görüşüyor. 'Bunlar, bunları ısrar ediyorlar. Oğlum bu böyle olmaz.' diyor. Tevfik İleri diyor ki 'Hocam yarın sizin toplantınıza geleceğim. Orada bu meseleyi hallederiz. Sen müsterih ol.' diyor. Ertesi gün yine aynı konuda müzakere başlıyor, konuşuyorlar. Derken Vekil de gelmiş oturmuş koltuğa, nezaret ediyor ve başkanlık yapıyor toplantıya. Herkes yine kanundur, nizamdır, inkılaptır, devrimdir falan aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Rahmetli hocamız derdi ki 'Tevfik İleri doğruldu, kalktı. Elini masaya şöyle dayadı. 'Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri kendi asli harfleriyle olacaktır.' dedi ve oturdu. Ondan sonra da münakaşa bitti' diye anlatmıştı. İmam hatip okulunu bitirdik. Ondan sonra Yüksek İslam Enstitüsü açıldı, oraya girdik. Yüksek İslam Enstitüsü açılınca imam hatip okulundaki hocalarımızın bir kısmı Enstitü'ye hoca yapıldı."

Kaynak: AA