Türkiye'nin yaş sebze meyve üssü Antalya'da, "pazar yeri genelgesi" hareketliliği yaşanıyor

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'da, "tam kapanma" döneminde pazar yerlerinin kurulacak olması, sebze hallerinden komisyonculara, paketleme tesislerinden seralara kadar hareketliliğin yaşanmasını sağladı.

Örtü altı tarımda söz sahibi Antalya'da, "tam kapanma" döneminde pazar yerlerinin kurulacak olması, sebze hallerinden komisyonculara, paketleme tesislerinden seralara kadar hareketliliğin yaşanmasını sağladı.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı kentte, üretim hız kesmeden devam ediyor. Günün büyük bölümünü seralarında geçiren üreticiler, alın teriyle ürettikleri ürünlerini Türkiye'nin dört bir köşesindeki vatandaşın sofrasına ulaştırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde, pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olması için alınan karar kentte sevinç yarattı. Üreticiler ve pazarcılar kurulacak pazarlar için ürün hazırlığı yapıyor. Yaş sebze ve meyvenin toptan satışının yapıldığı Antalya Toptancı Hali'nde de hareketlilik yaşanıyor.

Karar kapsamında paketleme tesislerindeki yoğunluk da dikkati çekiyor. Üreticiler, yetiştirdikleri sebze ve meyvelerin tüketiciye ulaşması için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

"Karar hemen fiyatlara yansıdı"

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, AA muhabirine, pazarların açılacak olmasının sektöre olumlu yansıdığını söyledi.

Sebze ve meyvelerin yüzde 40'ının pazarcılar tarafından vatandaşa sunulduğunu belirten Yılmaz, semt pazarlarının kurulmasının yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, kışın Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının yüzde 51'nin Antalya'dan karşılandığını vurguladı.

Halden dünyanın her yerine meyve sebze sevkiyatı olduğunu anlatan Yılmaz, "Pazar yerlerinin kurulacak olmasıyla toptancı halinde sabahtan bu yana yoğunluk var. Pazarcılara, ihracatçılara ve marketlere ürün veriyoruz." dedi.

"Avrupa'nın da tarımda başkentiyiz"

Hal komisyoncusu Levent Şanlı da üreticinin getirdiği muz, kavun, kivi, armut, elma gibi meyvelerin satışını yaptıklarını ifade etti.

Marketlerin belirli bir kapasitesi olduğu için çok fazla ürün alamadığına değinen Şanlı, şunları kaydetti:

"Hallerde ürün fazlalığı olmuştu ama pazarların kurulacak olmasına çok sevindik. Sadece Antalya özelinde değil, Zonguldak'tan Sivas'a, Ardahan'dan Mersin'e tüm illere ürünleri tüccarlar götürüyor. Çünkü her ilde pazarcılar var. Semt pazarları yönündeki karar halde hemen hissedildi. Buradaki ürünler 81 ile gidiyor. Antalya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da tarımda başkenti. Buradan sadece iç pazara değil, Rusya, Avrupa, Orta Doğu başta olmak üzere neredeyse tüm ülkelere ürün gidiyor."

"Paketleme tesisindeki işçi sayısı 4-5 kat arttı"

Paketleme tesisi sorumlusu Özay Şanlı ise pazar yerlerinin açılacak olmasının işleri olumlu etkilediğini söyledi. Üreticinin hasat edip, getirdiği tüm ürünlerin paketleme işlemini yaptıklarını anlatan Şanlı, "Tam kapanma sürecinde pazarların açılacak olması çiftçinin yüzünü güldürecek. Bu tesiste 5-6 işçi çalışırken pazar yeri kararından sonra 30-40'a kadar çıktı. Paketleme tesisimizdeki işçi sayısı bir günde 4-5 kat arttı. Ürünleri paketleyip, pazarlara, marketlere ve ihracata gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

"Alışveriş yaparken acele etmesinler"

Kentte 25 yıldır pazarcılık yapan Fatma Koç ise hem üretip hem pazarlarda ürünlerini sattığını bildirdi.

Hijyenik koşullarda sağlıklı sebzeler yetiştirdiğini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Pazarların açılacak olmasına çok sevindim. Hemen hazırlıklara başladım, sebzelerimi orada satabileceğim. Hava da ısınınca elimizde fazla ürün vardı. Pazarda vatandaşımıza tazecik sebze meyve satacağım. Lütfen alışveriş yaparken kurallara uysunlar, acele etmesinler. Elimizde herkese yetecek fazlasıyla ürün var. Sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etsinler."

Serasında domates hasat eden üretici Salih Koç ise pazar kararına sevindiklerini belirterek, "Seradan ürünleri toplamaya başladık, pazarlarda satılacak." dedi.

Aksu ilçesinden kamyonla ürünlerini paketleme tesisine getiren Rasim Buran ise pazarların kurulacak olmasının sektörü hareketlendirdiğini, herkesi mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız