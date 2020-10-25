Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sıraları "kiraz-vişne" ile "domates" aldı
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Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sıraları "kiraz-vişne" ile "domates" aldı

25.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:08
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sıraları

Kiraz-vişne, yılın 9 ayında 224 milyon dolar döviz girdisiyle Türkiye'den en çok dış satım yapılan meyve grubu, domates de 226 milyon dolarlık getirisiyle en çok ihraç edilen sebze oldu.

Kiraz-vişne, yılın 9 ayında 224 milyon dolar döviz girdisiyle Türkiye'den en çok dış satım yapılan meyve grubu, domates de 226 milyon dolarlık getirisiyle en çok ihraç edilen sebze oldu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 354 milyon dolar olan yaş meyve ve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 690 milyon 750 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde 835 milyon 539 bin dolarlık meyve, 469 milyon 166 bin dolarlık sebze, 373 milyon 863 bin dolarlık narenciye ve 12 milyon 182 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Meyve ihracatında 224 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan kiraz-vişne grubu ilk sırada yer aldı.

Sebze ihracatının da 226 milyon dolarını domates oluşturdu.

Türkiye'nin 9 ayda en çok kiraz-vişne sattığı Almanya'ya 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde domateste 51 milyon dolarlık ihracatla Rusya ilk sırada yer aldı.

"Artık 10 çeşit domates ihraç edebilecek düzeye geldik"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, ocak-eylül dönemi yaş meyve ve sebze ihracatında bir önceki döneme göre önemli oranda artış sağlandığını söyledi.

Ürün bazında, kiraz-vişne ve domates ihracatlarının sektördeki payına değinen Sin, şunları kaydetti:

"Türk yaş meyve sebzesi dünyanın her ülkesinde ilgi görmeye başladı. Yılın ilk 9 ayında en fazla sattığımız yaş meyve kiraz-vişne, sebze ise domates oldu. Bu ürünlerdeki ihracat artışı da sektör temsilcilerimizi memnun etti. Son dönemlerde ihracatta iyi gelişmeler yaşanıyor ve bunun yıllar geçtikçe artmasını bekliyoruz. Dünya standartlarına uygun domates üretiyoruz. Domateste ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Artık 10 çeşit domates ihraç edebilecek düzeye geldik. Domatesi dünyanın her ülkesine ihraç edebiliyoruz. Üreticimiz ve ihracatçımız dünyanın her ülkesiyle rekabet edebilecek donanıma sahip."

Türkiye'nin 9 ayda en fazla ihraç ettiği 5 yaş meyve şöyle:

Ürün Ocak-eylül (Dolar) Pay (Yüzde)
Kiraz-vişne 223.979.590

27

Şeftali152.054.583

18

Üzüm84.218.245

10
Elma 77.006.232

9
Nar 57.891.735

7
9 ayda en fazla ihraç edilen 5 yaş sebze şöyle:

ÜrünOcak-eylül (Dolar)

Pay (Yüzde)

Domates226.179.227

48
Biber117.069.265

25
Kabak33.916.730

7

Hıyar-Kornişon30.065.177

6
Soğan-şalot15.996.558

3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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