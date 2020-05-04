Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı nisanda yüzde 5 arttı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 118,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 118,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Sin, yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği bir dönemde bile Türk üreticisinin alın terini en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurguladı.

Yaş meyve sebze sektörünün stratejik öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçildiğini belirten Sin, "Devletimizin hızlı ve etkili tedbirleri, kapsamlı destekleri sayesinde ihracatımızı kesintisiz devam ettirme başarısı göstermemiz Türk ihracatçıları olarak dünya pazarlarındaki 'güvenilir ticaret ortağı' olma misyonumuzu pekiştirdi." ifadesini kullandı.

Sin, ihracat rakamlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz nisan ayında 195,3 bin ton ürünü ihraç ederek, ülkemize 118 milyon 941 bin dolar döviz kazandırdı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış kaydetti. Nisan ayında ülkemizden 65 milyon dolarlık sebze, 27 milyon dolarlık meyve ve 25,5 milyon dolarlık narenciye ihracatı yapıldı."

Bağımsız Devletler Topluluğu birinci sırada

Açıklamasında, en çok ihracat yapılan ülkelere de yer veren Sin, "İhracatımızı ülke gruplarına göre değerlendirdiğimizde yüzde 41 pay ve 48,7 milyon dolar ile Bağımsız Devletler Topluluğu birinci, yüzde 39 pay ve 46,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri ikinci, yüzde 12 pay ve 14,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı." bilgisini verdi.

Sin, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ihracatını da ürün gruplarına göre değerlendirdiği açıklamasında, nisanda en fazla ihraç edilen ürünün 8,8 milyon dolar ile domates olduğunu, bu ürünü 8,7 milyon dolar ile greyfurt, 6,9 milyon dolar ile portakal, 3,3 milyon dolar ile biber ve 3 milyon dolar ile kabağın takip ettiğini aktardı.

Dış satımda en fazla artış kaydettikleri ürünlerin başında yüzde 927 artış ve 1,3 milyon dolar ile narın geldiğine dikkati çeken Sin, yüzde 722 artış ve 6,9 milyon dolar ile portakal, yüzde 156 artış ve 2,1 milyon dolar ile mandalinanın bu ürünü izlediğini bildirdi.

Sin, Türkiye'nin ocak-nisan dönemindeki yaş sebze ve meyve ihracatının ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 arttığını, 4 milyon ton ürün satımından 2,26 milyar dolar gelir sağladığını aktardı.

Kaynak: AA