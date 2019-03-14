Türkiye'nin Yarışı, Muasır Medeniyetler Seviyesine Gelme Yarışıdır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor." dedi.

Programları kapsamında Beydağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Pakdemirli, Beydağ'ın henüz AK Parti belediyeciliği ile tanışmadığını kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerinde bunun sona ereceğine inandığını kaydeden Pakdemirli, "Türkiye'nin zamanla bir yarışı var. Bu zamanla yarışı, muasır medeniyetler seviyesine gelme yarışıdır. Bu yarışta geç kalmamamız için hızlı yürümemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Asil Aydoğdu'nun seçilmesi halinde ilçeye yatırımların geleceğini belirterek, "Beydağ'ın bu yarışta geri kalmaması lazım. Bu dönemde top Beydağ'da." ifadesini kullandı.

"Rabb'im ezanları dindirtmesin, bu bayrağı göklerden indirmesin." diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bunu istiyorsak adresimiz belli, bunu istiyorsak bu iş zilletçilerle olmaz. Terör örgütüne siyasi kanal kazan, siyasi tünel kazan CHP ile zilletçilerle olmaz. Bunu istiyorsak Cumhur İttifakı ile olur. Bizim düsturumuz belli; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

"Vesayet odakları prangaları takmak için uğraşıyor"

Daha sonra Kiraz ilçesinin Halliler Mahallesi'ne geçen Bakan Pakdemirli, burada kurulan platformda vatandaşlara hitap etti. Pakdemirli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Türkiye, İzmir ve Kiraz için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Pakdemirli, milletin iradesinin üzerinde hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, milletin terazisinden daha iyi bir terazi olmadığını söyledi.

AK Parti'nin 17 yıldır Türkiye'nin refah seviyesini arttırdığını belirten Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"17 yıldır vesayet odakları Türkiye'nin ayağına prangaları takmak için uğraşıyor. Bu konuda farkındalık iki partide ve iki liderde var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, biri de Devlet Bahçeli. Milletin iradesi burada tecelli ediyor. Diğer tarafta ne var; saadeti HDP'de arayanlar var. CHP'nin ipiyle kuyuya inenler var. Teröre siyasi tünel kazan HDP ile iş birliği yapan CHP var. Ben bu köyümüzü biliyorum, bu köyümüz çok güzel bir köy, geçmişte CHP'ye destek verdiniz biliyoruz. Atatürk'ün kurduğu parti değil, bu farklı bir CHP. CHP artık proje partisi olmuştur. Projenin adı Türkiye'yi yarıdan ikiye bölme projesidir."

Her zaman destek olacağı Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın ilçede birçok hizmete imza attığını kaydeden Pakdemirli, AK Parti belediyeciliğinin sürmesiyle 31 Mart'tan sonra da bu hizmetlerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA