Türkiye'nin yardım eli ramazan öncesi Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
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Türkiye'nin yardım eli ramazan öncesi Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Anadolu Ajansı / TDV Basın Birimi - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yurt dışındaki Türklerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, ramazan öncesi Moritanya'da Brakna bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde yurt dışındaki Türklerin bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, ramazan öncesi Moritanya'da Brakna bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya Temsilciliğince Moritanya'da zor şartlarda yaşayan Müslümanlara yardımcı olmak amacıyla yurt dışında yardım kampanyası faaliyeti yürütülüyor.

Kampanya kapsamında toplanan bağışlarla hazırlanan yardım kolilerinin bir kısmı, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'un yaklaşık 400 kilometre güneyinde, Senegal sınırında bulunan Brakna bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

Bölgedeki halk tarafından coşkuyla karşılanan Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Remzi Yarba ile TDV ve DİTİB Almanya Temsilciliği yetkilileri, gıda paketlerini ve çeşitli hediyeleri ailelere dağıttı.

Yetkililer, ramazan boyunca çeşitli bölgelerde yardım faaliyetlerini sürdürecek.

1500 aileye ulaşılacak

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Yarba, AA muhabirine, bölgede ramazan yardımlarının başladığını söyledi.

İlk etapta 300 aileye dağıtım yapıldığını söyleyen Yarba, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde, yurt dışında yaşayan Türk bağışçılarımızdan toplanan yardımlarla alınan kolilerimizi Brakna'da dağıtmaya başladık. Ramazan boyunca dağıtımlarımız çeşitli bölgelerde devam edecek. Toplamda şu anda 1410 koli hazırlandı, 1500 koli olacak. Burada ve birçok bölgede su kuyuları da yenilendi. Özellikle Almanya'da yaşayan bağışçılarımız bize çok destek oluyor, Allah onlardan razı olsun."

Türkiye'nin yardım eli ramazan öncesi Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türkiye'nin yardım eli ramazan öncesi Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türkiye'nin yardım eli ramazan öncesi Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Türkiye'nin yardım eli ramazan öncesi Moritanya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / TDV Basın Birimi

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