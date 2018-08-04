Türkiye'nin Yaptırım Kararı Aldığı, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions Kimdir?

Başkan Erdoğan, ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions merak konusu oldu. İşte, Türkiye'nin yaptırım kararı aldığı, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions..

JEFF SESSIONS KİMDİR?

24 Aralık 1946 Alabama doğumlu Jeff Sessions, "Başsavcı" statüsüne sahip. Göç karşıtı duruşuyla bilinen Jeff Sessions, ABD'de geçen yılki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayı olarak başkanlık yarışına giren Donald Trump'ın yanında duran ilk isimlerdendi.

RUSYA'NIN, ABD'DEKİ SON BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

Sessions'ın, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkınca Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi'nin yanı sıra özel yetkili bir savcı da Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda ayrı ayrı soruşturmalar yürütmüştü.

Sessions baskılar sonrası Rusya ile ilgili soruşturmalardan çekilmişti. Trump, Sessions'un soruşturmadan çekilmesini eleştirirken, Sessions'ı, Amerikan istihbarat servislerinin yapıldığını iddia ettiği sızıntılar karşısında yeterince sert davranmamakla suçlamıştı.

TRUMP: PİŞMANIM

Trump, New York Times gazetesine verdiği mülakatta Sessions'ı Adalet Bakanı olarak atadığı için pişman olduğunu söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı, Bakan Jeff Sessions'ın 2016 yılında iki kez Kislyak ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerin hiçbirinin Ruslar ile Trump'ın seçim kampanyası arasındaki bağlantılar hakkında olmadığını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, Sessions'ın 2016 yılında Rus Büyükelçi ile yaptığı görüşmeler hakkında AA'ya yaptığı açıklamada, Sessions'ın 2016 yılında bir senatör ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olarak 25 farklı büyükelçi ile farklı zaman ve mekanlarda görüşmeler yaptığını, bunlardan ikisinin Kislyak ile olmasının normal olduğunu söylemişti.

Flores, bakan olmadan önce Senatodaki oturumda "Ruslarla irtibatının olup olmadığı" şeklindeki sorulara "hayır" diye cevap veren Sessions'ın senatörleri yanıltmadığını, çünkü kendisine doğrudan Ruslar ile Trump kampanyası hakkında sorular yöneltildiğini belirtmişti.

Öte yandan Demokratlar, Rusların ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettikleri iddialarıyla ilgili olarak Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ve Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturmaya artık Sessions'ın hiçbir şekilde müdahil olmaması gerektiğini savunuyor.

Demokratların Temsilciler Meclisindeki Azınlık Lideri California vekili Nancy Pelosi ise bir adım daha atarak, "Sessions'ın yalan söylediğini ve istifa etmesi gerektiğini" ifade etmişti.