Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Issam Muhammed'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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