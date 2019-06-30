Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki

Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Türkiye'nin yaptığı PKK operasyonlarının sivil kaybına neden olduğunu öne süren Irak'a tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı hedef alan operasyonlar sırasında yaşandığı belirtilen sivil kayıplara istinaden Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Issam Muhammed'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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