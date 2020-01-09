Türkiye'nin yabancı topraklarda askeri varlığı ne? Hangi ülkelerde üs bulunduruyor?

09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:36

Ortadoğu ve Akdeniz'de gerilim giderek artarken Libya'dan gelen talep üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu ülkeye asker gönderilmesine yönelik tezkereyi kabul etti. Türk askerinin Libya'ya gittiğine yönelik henüz bir açıklama olmadı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bu ülkede üzerine düşeni yaptığını söyledi. Türkiye'nin halen Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtada 10'dan fazla ülkede askeri varlığı bulunuyor. Peki, hangi ülkelerde hangi amaçla Türk askeri görev yapıyor?



Sudan'daki tartışmalı Sevakin Adası ve henüz asker gittiği açıklanmayan Libya hesaba katılmazsa Türkiye'nin en az 13 ülkede askeri varlığı bulunuyor. Bunların çoğuna askeri üs demek mümkün değil. Bir çoğunda Türk askeri uluslararası barış gücü çerçevesinde görev yapıyor. Bazı ülkelerdeki asker sayısı da 100'den az. Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO görevleri hariç Türkiye Irak, Suriye, Katar, Somali, KKTC ve Libya'ya kendi girişimleriyle asker görevlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle