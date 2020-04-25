Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz.
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Güncel, Haber

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz.

THY, Amerika'daki 3 eyaletten Los Angeles, New York ve Washington DC'den, Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel seferler düzenlendi.

25.04.2020 07:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 07:15
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç

THY, Amerika'daki 3 eyaletten Los Angeles, New York ve Washington DC'den, Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel seferler düzenlendi. Son sefer Washington DC'den yerel saat ile 22: 30'da Ankara'ya varmak üzere kalktı. Giden yolcu sayısının 354 olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz. Amerika'da vatandaşlarını götürebilen tek ülke biziz"

Washington Büyükelçisi Kılıç "3 tane uçak planlandı biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'da yasayan vatandaşlarımızın Ramazan öncesinde ve Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'ye ulaştırılabilmesi konusunda talimatları çerçevesinde dün aksam Los Angeles'dan uçak kalktı. Bugün öğlen saatlerinde New York'tan kalktı şimdi de buradan gidiyor. New York'dan ve buradan 354 yolcu gönderdik, Los Angeles'dan da 282 yolcumuz gitti. Bunların 27 tanesi çocuk. Türkiye'deki karantina sürecini tamamladıktan sonra ailelerine kavuşacaklar. Allah'a şükürler olsun gitmek isteyen vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran duyuyoruz. Dısişleri Bakanımız basta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı mensuplarının ciddi destekleri oldu. THY'yi ayrıcalıklı bir yere koymak lazım. Sağolsun THY müdürümüzde burada Washington'daki, bütün büro müdürler, büro çalışanları ve alan çalışanları gerçekten cansiparane bir çalışmayla kısa bir süre içerisinde bu organizasyon yapıldı. Götürebileceğimiz vatandaşlarımızı, talepte bulunan vatandaşlarımızı çok büyük bir çoğunluğunu şu anda götürüyoruz Türkiye'ye. İlave talep olduğu taktirde ek uçak seferleri yapılabilmesine teminen de çalışmaları sürdürüyoruz. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde başlatılan bu operasyonun ilgili makamların desteği ile başarıyla sonuçlandırılmış olması. Tabi şu tabloyu gördüğümüzde çok rahat ediyoruz. Vatandaşlarımızı burada bırakmadan götürebilmiş olmanın mutluluğu bu ve diğer ülkelere baktığımızda da bunu Amerika'da da yapan tek ülke biz varız" ifadelerini kullandı

Yabancı uyruklu yolcuların bu sefere alınamadığına değinen Kılıç" Çok kısıtlıydı 3 tane sefer. Onun için maalesef o imkan olmadı. Uçaklar tamamen doluydu. Ek sefer olduğu zaman ve uçaklar yer olduğu zaman tabiatıyla başka yerlerde yapıldı. Bugün Azerbaycan Buyuk Elçisiyle beraberdim. Birçok yerde Azerbaycanlı vatandaşları da alıp THY götürmüş İstanbul'a, oradan da Bakü'ye nakletmişler ama burada olmadı. Burada çok yüklüydü zaten 3 tane uçak vardi talep çok yüksekti".

Turistik amaçlı Amerika'ya geldiği ifaden yolculardan Ebru Altun" Buraya turistlik amaçlı gelmiştik. Şu anda Türkiye'ye dönmek zorundayız durum bu. İş sebebiyle dönüyoruz, işten çağrılıyoruz o yüzden dönmek zorundayız. Normalde dönmek istemiyoruz çünkü; şu anda çok tehlikeli" dedi.

Yolculardan Ersun Yergin "Annem, babam evde tek başına. Esim orada ben burada kaldım yani tek başına olmuyor. Gitmek en iyisi. Bu uçağı bekliyordum ne zamandan beri. Tabi ki bu olaylar bitsin geri dönmeyi düşünüyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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