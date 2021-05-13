Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan ABD'deki Türklere iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan ABD'deki Türklere iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkür

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan ABD'deki Türklere iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkür
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'de yaşayan Türklerin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'de yaşayan Türklerin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mercan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna hitaben yayımladığı görüntülü mesajda, başta Filistinliler olmak üzere bayramın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. 15 Mart 2021'de göreve başladığından bu yana kendisine desteklerini esirgemeyen Türk-Amerikan toplumuna teşekkür eden Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz bu iki aylık dönemde, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşımızla ve dernek yetkililerimizle bir araya gelmeye gayret ettim. Nazik iftar davetlerine memnuniyetle icabet ettim. Bundan sonra da ABD'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla görüşmeye ve derneklerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim."

Mercan, ABD'deki büyükelçilik, konsolosluklarda verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması, Türk toplumu arasındaki birlik ve beraberliğin daha da pekiştirilmesine yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Bir sonraki bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin asgari düzeye indiği sağlıklı bir ortamda kutlamayı umduğunu belirten Mercan, "Türkiye'nin Amerika'daki gönül elçileri olarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine matuf çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyeceğinize olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi
Akar: '(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
Akar: "(Mısır ile) İlişkilerin düzelmesi iki tarafa da faydalı olacak.
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Seda Sayan Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Diego Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan ABD'deki Türklere iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 22:08:06. #1.16#

title