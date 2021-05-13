Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan ABD'deki Türklere iki ülke ilişkilerine katkıları için teşekkür

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'de yaşayan Türklerin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD'de yaşayan Türklerin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Mercan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türk-Amerikan toplumuna hitaben yayımladığı görüntülü mesajda, başta Filistinliler olmak üzere bayramın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. 15 Mart 2021'de göreve başladığından bu yana kendisine desteklerini esirgemeyen Türk-Amerikan toplumuna teşekkür eden Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz bu iki aylık dönemde, mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşımızla ve dernek yetkililerimizle bir araya gelmeye gayret ettim. Nazik iftar davetlerine memnuniyetle icabet ettim. Bundan sonra da ABD'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla görüşmeye ve derneklerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim."

Mercan, ABD'deki büyükelçilik, konsolosluklarda verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması, Türk toplumu arasındaki birlik ve beraberliğin daha da pekiştirilmesine yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Bir sonraki bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin asgari düzeye indiği sağlıklı bir ortamda kutlamayı umduğunu belirten Mercan, "Türkiye'nin Amerika'daki gönül elçileri olarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine matuf çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleyeceğinize olan inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri