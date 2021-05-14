Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, vatandaşlarla bayramlaştı
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, vatandaşlarla bayramlaştı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, vatandaşlarla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Ramazan Bayramı dolayısıyla büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Ramazan Bayramı dolayısıyla büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükelçilik rezidansının arka bahçesinde tanzim edilen alanda gerçekleşen bayramlaşmaya bölgede yaşayan çok sayında vatandaş katıldı.

Büyükelçi Mercan, konuklara Türk mutfağından seçkin ikramlıkların sunulduğu etkinlikte misafirleriyle tek tek bayramlaştı ve sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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