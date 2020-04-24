Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD yönetimine "1915 olayları" tepkisi Açıklaması
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD yönetimine "1915 olayları" tepkisi Açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek bunun "tamamen kabul edilemez nitelikte" olduğunu belirtti.

24.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:50
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD yönetimine

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek bunun "tamamen kabul edilemez nitelikte" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın 1915 olayları hakkındaki asılsız iddialar konusunda yaptığı açıklama, aynı dönemde Ermeni çetelerinin görülmemiş mezalimine uğrayan yüz binlerce Müslüman'ın acılarını görmezden gelmektedir. Bu nedenle de söz konusu açıklama 1915 olaylarını objektif bir şekilde yansıtmaktan yoksun olup, tamamen kabul edilemez niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasını da Twitter'dan paylaşan Kılıç, "Bırakın, tarihi olaylar üzerine tarihçiler karar versin." görüşünü aktardı.

Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da Trump'a "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterilmişti.

Kaynak: AA

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