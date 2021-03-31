Türkiye'nin VLP teknolojisiyle geliştirilen Covid-19 aşısında Faz 1 başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) covid aşısında insan deneylerinin...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) covid aşısında insan deneylerinin başladığını duyurdu. Varank, "Hocalarımızın çalışması, dünyada VLP aşıları arasında klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs Türkiye sınırlarına girmeden önce bilim insanlarını TÜBİTAK çatısı altında bir araya getiren bakanlık, virüsle mücadele edebilecek aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını koordine etmeye başladı. Oluşturulan TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında 8'i aşı, 9'u ilaç olmak üzere 17 proje üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Platform bünyesinde inovatif bir yöntem olarak kabul edilen VLP aşı çalışması da başlatıldı.

İNSAN DENEYLERİ BAŞLADIOrta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle geliştirilmeye başlanan aşı adayı, virüsün enfeksiyon yapmayan bir şeklini taklit etme prensibine dayanıyor. Tüm dünyada yenilikçi bir aşı yöntemi kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı çalışmasında insan deneylerine geçildi. Dünyada sayılı, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı çalışması, 27 Mart'ta Faz 1 aşamasına geçti. Aşı adayı, 30 Mart'ta da DSÖ'nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.BAKAN VARANK, O ANI PAYLAŞTISanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 08.00'de Ankara Onkoloji Hastanesinde Faz-1 çalışmaları öncesinde çekilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da aralarında olduğu bilim insanlarının fotoğrafını paylaştı. Varank, "Tarih: 27 Mart 2021. Yer: Ankara Onkoloji Hastanesi. TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu aşı çalışmalarından ilki Faz-1 insan denemelerine başladı. Mayda ve İhsan hocamızın geliştirdiği aşı, DSÖ listesinde yerini alarak dünyada klinik aşamaya geçen 4'üncü VLP aşı adayı oldu" ifadelerini kullandı. 'ETKİLERİ OLDUKÇA YÜKSEK'Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada ise, VLP aşılarının oldukça yenilikçi olduğunu ifade ederek, "Bu aşılar protein tabanlı. Bu nedenle de etkileri oldukça yüksek. Mayda ve İhsan Gürsel hocalarımızın çalışması, dünyada VLP aşıları arasında klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu. Böylece DSÖ'nün aşı listesine girmeyi başardı. Faz aşamalarını başarıyla tamamlarsa 50 milyon dozluk kapasiteye sahip üretim tesisi hazır" dedi.'BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTUYOR'VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. Geliştirilen aşı adayının başka bir özelliği ise diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteini de aşı antijeni olarak kullanılıyor. Bu yönüyle de dünyada klinik faza giren bir aşı adayı bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı