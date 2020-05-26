Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde "gurbetin ilk nesli" ile vefa buluşmaları
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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde "gurbetin ilk nesli" ile vefa buluşmaları

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'ya çalışmak üzere gelen ilk neslin, karşı karşıya kaldığı çeşitli sıkıntılara rağmen hem bulundukları ülke hem de Türkiye'ye sağladıkları katkılar dolayısıyla bir vefa ve teşekkür buluşması düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde
26.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:18

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'ya çalışmak üzere gelen ilk neslin, karşı karşıya kaldığı çeşitli sıkıntılara rağmen hem bulundukları ülke hem de Türkiye'ye sağladıkları katkılar dolayısıyla bir vefa ve teşekkür buluşması düzenlediklerini söyledi.

Elçiliğin kabul salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Ceyhun, iki ülke arasında 1964'te imzalanan "İşgücü Anlaşması" ile bu ülkeye gelen gurbetçi neslin ilk kuşağıyla her ay düzenli olarak bir araya geleceklerini belirtti.

Ceyhun, bu buluşmalar çerçevesinde elçilikte ağırladıkları vatandaşlarla hem hasbihal etmek hem de Türkiye'nin en eski elçilik binalarından biri olan Viyana Büyükelçilik binasını daha yakından tanıma imkanı sunmak istediklerini anlattı.

"Gurbetçiler, her iki ülkeye katkı sağladı"

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde zorlu bir hayat mücadelesi vermek durumunda kalan ilk kuşağın temsilcilerini elçilikte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ceyhun, şöyle devam etti:

"Onlar için kolay olmayan şartlarda Avusturya'ya geldiler, çalıştılar, çocukları ve torunları artık bu ülkenin bir parçası oldu. Bir yandan Avusturya'nın kalkınmasına, bu toplumun daha iyi koşullara sahip olmasına emek güçleriyle katkıda bulunurken, diğer yandan ülkemize döviz göndererek, katkı sağladılar. Özetle, her iki ülkeye de büyük katkıları oldu."

O dönemde büyükelçilik ve konsolosluklara işlem yapmak üzere gelen ilk kuşağın, uzun kuyruklarda beklemek durumunda kaldığını dile getiren Ceyhun, o günkü koşulların bugüne oranla istenen düzeyde olmadığına değinerek, "Bu çerçevede vefa ve teşekkür yemekleri düzenlemeye başladık. Bundan sonra her ay mümkün olduğunca 5'şer, 6'şar kişilik gruplarla, salgın nedeniyle sayıya dikkat ediyoruz, bu yemekleri devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisine böyle önemli bir hizmeti yapma imkanı verdiği için teşekkür eden Ceyhun, son 20 yıllık süreçte dış temsilciliklerdeki hizmet düzeyinin çok yükseldiğini kaydetti.

Davetlilerden Büyükelçiye teşekkür

Yaklaşık 43 yıldır Avusturya'da yaşayan Haşmet Korkmaz, Büyükelçilikte konferans ve etkinliklerin düzenlendiği, misafirlerin ağırlandığı tarihi salona ilk defa geldiğini kaydederek, Büyükelçi Ceyhun'a kendilerine böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

Avusturya'ya 1973'te gelen Neziha Büyükbodur da daha önce Büyükelçilik binasına konsolosluk işlemleri için çok kez geldiğini ancak elçiliğin bu bölümünü ilk kez görme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Büyükbodur, ilk defa elçilik tarafından davet edildiğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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