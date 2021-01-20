Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2)
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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2)

20.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:20
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu (2)

Kurumlar vergisi listesine bankalar damgasını vurdu.

Kurumlar vergisi listesine bankalar damgasını vurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "2019 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Buna göre, 2019'un kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10'uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9'uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 83 milyon 969 bin 391 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

Listenin ilk 10 sırası ise şöyle:

Kurum AdıTürk Lirası
1TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş11.051.920.642
2T.C ZİRAAT BANKASI AŞ 2.739.236.248
3TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ 2.039.149.298
4AKBANK T.A.Ş. 1.747.498.047
5TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1.694.778.945
6TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK A.O. 1.692.929.535
7YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 1.637.365.551
8AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ -
9İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 887.559.494
10AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ -
(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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