Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü
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Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü Porsuk Çayı'nın sessiz anları havadan görüntülendi Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Eskişehir'de kentin en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın...

26.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:03
Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Porsuk Çayı'nın sessiz anları havadan görüntülendi

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile Türkiye'nin Venedik'i olarak bilinen Eskişehir'de kentin en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın etrafı sessizliğe büründü.

Korona virüs sürecinde, birçok ülkede kalabalık kentlerin meydanları sessizliğe büründü. Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin işlek ve hareketli alanları boş kaldı. Bu kapsamda alınan tedbirler ile birlikte vatandaşlar evlerinde olunca Eskişehir ile özdeşleşen Porsuk Çayı da yalnız kaldı. Normal günlerde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Porsuk Çayı'nın ilk defa bu kadar sessiz oluşu havadan görüntülendi. Beton binaların arasında kalan Porsuk Çayı havadan görünümü ile mest etti.

Türkiye'nin Venedik'i sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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