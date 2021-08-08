Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı İnşası bittiğinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tüneli, dünyanın ise en uzun ikinci kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 91'lık kısmı tamamlandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı

TRABZON - İnşası bittiğinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tüneli, dünyanın ise en uzun ikinci kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 91'lık kısmı tamamlandı.

Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Zigana Dağında yapımı devam eden yeni Zigana Tünelinde yıl sonu itibariyle kazı ve destek çalışmalarının bitirilerek ışık görülecek. İlki 42 yıl önce temeli atılan ve 14 senede yapımı tamamlanan bin 700 metrelik 1. Zigana Tüneli'nin ardından toplam 29 km'lik 2. Zigana Tüneli'nin Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar köyünden başlayan tünel kazı çalışmalarının Gümüşhane bölümü ise Torul ilçesine bağlı Köstereli mevkiinde sürdürülüyor. 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 14,5 kilometre uzunluğundaki tüneller bin 794 metre yüksekteki mevcut Zigana Tüneli'nden 582 metre daha aşağıda bin 212 metre rakımda yapılıyor. Çift tüp yapılan tünellerde ayrıca havalandırma ve servis tüneli çalışmaları da sürdürülüyor. Yerin 700 metre altında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkiye karayollarında ilk defa yapılan dikey şaft yapıları çalışmaları da devam ediyor. Yapım çalışmaları giriş Trabzon ve çıkış Gümüşhane yönlerinden yerin yaklaşık 700 metre altında toplam dört aynada 24 saat vardiyalı olarak devam ederken, toplamda 29 km uzunluğundaki Zigana tünelinde kazı çalışmalarında yüzde 91'lık kısım tamamlandı. Lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Doğu ve Orta Anadolu'ya bağlayacak yeni Zigana Tüneli Türkiye'nin güneyini kuzeyine bağlayacak önemli bir aks olacak. Mevcut tünele göre yaklaşık 560 metre daha düşük kottan geçerek yolun yaklaşık 8 km kısaltılması hedeflenirken, yapılacak Zigana Tüneli yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkıda bulunacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Beşiktaş'ta restoran çalışanları bir aylık bahşişlerini yangın bölgesine gönderdi
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
Birçok kişi yerde bulsa ne olduğunu anlamaz! Bu incinin gramı altından 5 kat daha pahalı
TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük çift tüp karayolu tünelinin yüzde 91'i tamamlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 13:55:29. #1.14#

title