Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne saldıran kişi tutuklandı - Haberler
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Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne saldıran kişi tutuklandı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne saldıran kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteyli atan saldırgan tutuklandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına molotof kokteyli atan saldırgan tutuklandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Türkiye Büyükelçiliği binasına molotof kokteylli saldırı gerçekleştiren şahsa 3 ay hapis cezası verildi. Varşova-Mokotow Bölge Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan ve ismi açıklanmayan 34 yaşındaki Türk saldırgan, "Türkiye Büyükelçiliği binasına yanıcı madde içeren şişe atarak yangına sebebiyet vermeye çalışmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın, saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırgana yardım ettiği düşünelen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Salı günü Rakowiecka sokağında bulunan Türkiye Varşova Büyükelçilik binasına gelen saldırgan, binanın personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 adet molotof kokteyli atmıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 2 personel aracı hasar almıştı.

Elçilik binasındaki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, saldırgana eşlik eden bir kişinin ise kaçtığını belirlemişti. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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