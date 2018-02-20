Türkiye'nin Vakıf Kültürü Malezya'ya Model Oluyor

Malezya Milli Eğitim Bakanı İbn Haldun Üniversitesi'ni ziyaret etti

Malezya Milli Eğitim Bakanı Dato' Seri Idris Jureh, Türkiye'nin vakıf kültüründen çok etkilendiklerini ve İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ)'nin vakıf üniversitesi alanındaki projelerini ve çalışmalarını model aldıklarını söyledi.

Malezya Milli Eğitim Bakanı Dato' Seri Idris Jureh ve beraberindeki heyet, İbn Haldun Üniversitesi'ni (İHÜ) ziyaret etti. Bakan Jureh, ziyaretinde; Türkiye'nin köklü vakıf kültürüne sahip olduğunu ve bu konudaki başarılarından etkilendiklerini söyledi. İbn Haldun Üniversitesi'nde yapılan çalışmaları Malezya'da da uygulamak istediklerini söyleyen Bakan Jureh,İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı N. Bilal Erdoğan ile gelecekteki iş birliği imkânları konularında da görüşmeler gerçekleştirdi. İki heyet arasında yapılan toplantıda; Malezya'nın deneyimli olduğu İslami bankacılık ve finans alanında öğrenci ve akademisyen değişimi yapılmasına, İbn Haldun Üniversitesi'nde Malay kültürünü ve mimarisini tanıtmak üzere Malayca öğretilecek "Malay Araştırmaları Merkezi" kurulmasına, Malezya'da da "Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları Merkezi" açılmasına karar verildi.

"FİKRİ BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİNDE BİRLEŞİYORUZ"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Malezya ile İbn Haldun Üniversitesi'nin vizyonlarının uyumlu olduğunu ve fikri bağımsızlık düşüncesinde birleştiklerini söyledi. Sosyal bilimler alanını güçlü bir şekilde inşâ etmek istediklerini aktaran Prof. Şentürk, "Batı'dan hazır bilgi almak yerine, kendi ilmimizi, onların bilgileriyle birlikte, interdisipliner şekilde uygulayıp, çalışmalar üretebiliriz" diye konuştu. Prof. Şentürk, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan Malezya ile her alanda iş birliği için ortak çalışmalara imza atılabileceğini belirtti.

Türkiye'nin çok köklü bir vakıf deneyimi olduğunu söyleyen Malezya Milli Eğitim Bakanı Dato' Seri Idris Jureh da, ülkesinin bu alanda gelişmek istediğini ve bu amaçla vakıf deneyimini örnek aldıkları İbn Haldun Üniversitesi ile iş birliği içinde; seminer, workshop, konferans ve global vakıf organizasyonu gibi çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

"SADECE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ DEĞİL, ÖĞRETMEN DE YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Jureh, Malezya Milli Eğitim Bakanlığı olarak, öğrenci değişimi programlarını çok önemsediklerini belirterek, "İki taraf için de değerli bir durum bu. Şu an 200 Türk öğrenci Malezya İslam Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Bizim öğrencilerimiz de buradalar. Tabii sadece öğrenci değişimi yapmak değil, öğretmen de yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bir araştırma işbirliği ve kültür değişimi sağlanacak." diye konuştu.

Bakan Jureh, Türkiye'nin vakıf üniversiteleri anlayışına da hayranlığını dile getirerek "Üniversitelerin uluslararası olması gerektiğini düşünüyoruz. Tıpkı sizin üniversiteleriniz gibi. Türkiye'nin vakıf kültüründen çok etkileniyorum. Belki farkında değilsiniz ama çok başarılı gönüllü çalışmalarınız var. Bunu nasıl devam ettirdiğinizi anlamaya çalışıyorum. Çalışmalarınızı biz de uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.