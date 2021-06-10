Türkiye'nin uzay yolculuğunda teknolojileri adım adım büyüyecek
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Türkiye'nin uzay yolculuğunda teknolojileri adım adım büyüyecek

Türkiye'nin uzay yolculuğunda teknolojileri adım adım büyüyecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzay alanında yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem uydularımızın uzayda olduğu, kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz, uzay yolculuğu yapabilecek...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzay alanında yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem uydularımızın uzayda olduğu, kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz, uzay yolculuğu yapabilecek çeşitli modüllerimizin olduğu bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğiz." dedi.

Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenen "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin bir uzay yol haritası belirlediğine işaret eden Demir, uzay konusunda gündeme gelen ilk kavramların uydular olduğunu söyledi.

Demir, haberleşme ve gözlem uydularının çeşitli yabancı iş birlikleriyle yapıldığını belirterek, "Bugün artık uzaya erişecek roketlerimiz var diyebiliyoruz. Genelde uzay çalışmaları bilimsel, barışçıl ve sivil amaçlarla yönetilen konular. Bütün bu çalışmalar, savunma alanına da katkıda bulunur." diye konuştu.

ROKETSAN'ın katı yakıt roket motorlarıyla uzaya eriştiğini dile getiren Demir, "Artık sistemlerimizi gönderebiliyoruz. Uzayda yönlendirme yapabiliyoruz." dedi. Demir, bu doğrultuda 2023 sonrasında da uzay yolculuğunun artarak devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem uydularımızın uzayda olduğu, kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz, uzay yolculuğu yapabilecek çeşitli modüllerimizin olduğu bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğiz. Savunma sanayisinde oluşturulan kabiliyet ve teknolojiler bu yolculuğun temel teknoloji alanlarını teşkil edecek."

"Bu yolculuğumuzu hızla ilerletmemiz gerektiğini biliyoruz"

Uzay yolculuğunun insan kaynağıyla yürüyeceğine dikkati çeken Demir, insan kaynağının geliştirilmesi için bilim adamlarının çalışması gerektiğini vurguladı.

Demir, uydu test ve üretim merkezlerinin şu anda faaliyette olduğuna işaret ederek, "Roket çalışmalarımız devam ediyor. Elimizdeki kaynakları çok amaçlı ve en iyi şekilde kullanıp, insan kaynağımızı hızlı ve etkin şekilde kullanıp bu yolculuğumuzu hızla ilerletmemiz gerektiğini biliyoruz." diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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