Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezinin genel müdürü Halit Mirahmetoğlu oldu
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Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezinin genel müdürü Halit Mirahmetoğlu oldu

03.11.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:02
Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezinin genel müdürü Halit Mirahmetoğlu oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde "Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi" niteliğiyle hizmete açılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) genel müdürlüğü görevine Halit Mirahmetoğlu getirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde "Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi" niteliğiyle hizmete açılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) genel müdürlüğü görevine Halit Mirahmetoğlu getirildi.

BTSO tarafından 2013 yılında Gökmen Projesi kapsamında "Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı" olarak kurgulanan, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle kapılarını açan GUHEM'in genel müdürü Halit Mirahmetoğlu oldu. Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 160'tan fazla interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile modern uçuş simülatörleri gibi uygulamaların yer aldığı merkezin başına getirilen Mirahmetoğlu, GUHEM bünyesinde yürütülecek proje ve çalışmalardan sorumlu olacak.

Halit Mirahmetoğlu yeni görevinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade ederek, "2014 yılında Bursa'da hayal gibi bir projenin temellerinin atılmasına katkı sağlamıştım. Bugün ise aynı projenin dümenine geçmek nasip oldu. Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyan GUHEM'de böyle bir görev üstlenmiş olmak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Çocukların ve gençlerin uzay havacılık alanında farkındalığını artırmaya yönelik atılacak adımların bir parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bizleri bu göreve layık gören BTSO Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum. İnşallah GUHEM'de çok güzel işlere imza atacağız." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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