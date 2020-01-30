Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök, "Honeyland" belgeselinin Hatice'sini ziyaret etti

30.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:24

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, "En İyi Yabancı Dilde Film" ile "En İyi Belgesel Film" kategorilerinde Oscar ödüllerine aday gösterilen Kuzey Makedonya yapımı "Honeyland" (Bal Ülkesi) belgeselinin ana karakteri Hatice Muratova'yı yeni evinde ziyaret etti.

İştip şehri yakınlarında bulunan Dorfullu köyüne yaptığı ziyarette Sekizkök'e Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden de eşlik etti.

Muratova ve ailesine hediyeler takdim eden Büyükelçi Sekizkök, daha sonra Muratova ile birlikte başkent Üsküp'e geldi.

Eski Üsküp Çarşısı'nı ve Sultan Murat Camisi'ni ziyaret eden grup, ardından Üsküp Büyükelçiliği rezidansında öğle yemeği yedi.

"Honeyland" belgeseli

Kuzey Makedonya yapımı "Honeyland" belgeseli, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki Türk kökenli "Hatice" karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor.

Film, ABD'de geçen yıl düzenlenen Sundance Film Festivali'nde "Uluslararası Belgesel Film" dalında Jüri Özel Ödülü alırken, filmin yönetmenleri Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska Büyük Jüri Ödülü'ne, görüntü ekibinden Femi Daut ile Samir Luma da Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Makedonya Film Ajansının destekleriyle çevre koruma programı doğrultusunda çekilen filmde, Hatice Muratova, Nazife Muratova, Hüseyin Sam, Lütviye Sam ve Mustafa Sam yer aldı.

Kaynak: AA