Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök, Başbakan Spasovski ile görüştü

20.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:22

Aralık ayında göreve başlayan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski tarafından kabul edildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelikleri sürecinde Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya desteğinin ele alındığı kaydedildi.

İki ülke ilişkilerinde devamlı ilerleme kaydedildiği belirtilen açıklamada, özellikle ekonomi, eğitim, savunma ve kültür alanlarında başarılı bir iş birliği olduğu vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, ülkede yeni Türk yatırımlarının teşvik edilmesi ve karşılıklı ticaretin artırılması yönündeki taahhütler de ele alınırken, Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret hacmine sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Makedonya için önemli diğer tüm sorunların çözümünden sonra, ekonomi gibi vatandaşların doğrudan çıkarlarına olan alanlarda gelişim için özveriyle çalışıyoruz. İki ülke arasında bu planda iş birliğini kolaylaştırmak için tüm girişimlere bağlı kalmaya devam ediyoruz. Özellikle de NATO'ya üyelik ve Avrupa entegrasyonlarında ilerleme gibi stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmede desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız. Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliği, iki ülke arasında savunma alanında daha yakın iş birliğine imkan sağlayacak."

Büyükelçi Sekizkök, Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile de görüştü

Sekizkök, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesinin Türk kökenli ilk başkanı olan Salih Murat ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Murat, "dost ve kardeş" olarak nitelendirdikleri Türkiye'nin Üsküp'teki yeni büyükelçisiyle iki ülkenin anayasa mahkemeleri arasındaki iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

Anayasa mahkemeleri arasındaki ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu kaydeden Murat, 2007'de imzaladıkları iş birliği anlaşması kapsamında her yıl ortak toplantılar ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA