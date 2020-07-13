Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi: "Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasviyesi için somut adım...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi: "Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasviyesi için somut adım...

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığının tasfiye edilmesi amacıyla bu ülke makamlarından somut adımlar atmalarını beklediklerini söyledi.

13.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:29

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığının tasfiye edilmesi amacıyla bu ülke makamlarından somut adımlar atmalarını beklediklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te büyükelçilik konutunda basın toplantısı düzenleyen Sekizkök, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sekizkök, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızdırılmış mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı, tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

15 Temmuz'un FETÖ'nün yarattığı büyük tehdidi ortaya koyduğunu vurgulayan Sekizkök, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk milletine aittir." dedi.

Sekizkök, FETÖ'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gittiğine ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ile mücadele Türkiye'nin en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürmektedir. Yabancı muhataplarımızla yürüttüğümüz tüm temaslarda FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi olduğu gerçeği vurgulanmaktadır. Bu terör örgütünün kendisine siyasi ve ekonomik alanları yaratmayı amaçladığı, adeta bir suç ve istihbarat örgütü gibi çalıştığı ortaya konulmaktadır. FETÖ terör örgütünün yurt dışındaki hareket alanının daraltılması, faaliyetlerinin yasaklanması, mensuplarının adaletten kaçmalarının ve para transferlerinin engellenmesi amacıyla idari tedbirler ve adli süreçler de devreye konulmuştur."

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşlarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında şahısların bulunduğu ülkelere iade taleplerinin iletildiğini hatırlatan Sekizkök, örgütün yurt dışı yapılanmasında görev alan ve örgüte finansman sağlayan kişi ve kuruluşlar hakkında mal varlıklarının dondurulması talebine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü belirtti.

"Kuzey Makedonya'da FETÖ'nün tasfiyesi için somut adımlar bekliyoruz"

Sekizkök, FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına karşı çalışmalarını gelecek dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu vesileyle Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasfiye edilmesi amacıyla bu ülke makamlarından somut adımlar atmalarını beklediğimizi de vurgulamak istiyoruz. Esasen Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında terörizmle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi hususunda bir anlayış birliği mevcuttur. Alınacak tedbirlerle bu ülkede eğitim kurumu, şirket, dernek ve medya organı gibi kisveler altında faaliyet göstermekte olan FETÖ unsurlarının ve FETÖ ile bağlantılı şahısların Kuzey Makedonya'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi önem taşımaktadır."

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'da iadesini istediği 15 FETÖ üyesiyle ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığına ilişkin bir soruya da Sekizkök, "Bildiğim kadarıyla henüz bir ilerleme olmuş değil." şeklinde cevap verdi.

Gazeteciler, basın toplantısının ardından Anadolu Ajansının darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi: 'Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasviyesi için somut adım...

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
'Delikanlılık ölmüş' dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 3. Sayfa
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Bülent Turan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Yener Seren Serengil
Spor Falcao Hikmet Karaman Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Hatayspor
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi: "Kuzey Makedonya'daki FETÖ varlığının tasviyesi için somut adım... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:29:40. #1.15#
title