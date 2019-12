Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara, Kuzey Makedonya'da hayat kurtardı

12.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:25

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, geçirdiği trafik kazasında aort damarı yırtılan Gzim Hamiti için Türkiye'den stent getirtip hayatını kurtardı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği rezidansında güvenlik görevlisi olarak çalışan Gzim Hamiti, kızı ile birlikte trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu ağır yaralanan baba kız hastanede tedavi altına alındı. Ancak aort damarı yırtılan Gzim Hamiti için Kuzey Makedonya ve çevresindeki ülkelerde stent bulunamadı. O sırada Gostivar'da halkla buluşma toplantısında bulunan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, haberi alır almaz toplantıdan ayrılarak Hamiti'nin hayatını kurtarmak harekete geçti. Söz konusu stentler komşu ülkelerde de bulunamayınca çareyi Türkiye'de bulan Büyükelçi, Türkiye'nin Sağlık Bakanlığıyla irtibata geçip ekiple birlikte stentlerin getirilmesini sağladı. Uzman doktorlar Ertekin Utku Ünal, Hakkı Zafer İşcan ve Yasin Durmuş, hastaya kısa süre içerisinde stenti taktı.

Hayati tehlikeyi atlatması adına Hamiti'nin bir aile ferdiymiş gibi mücadele eden Büyükelçi Kara o gece yaşananları şöyle anlattı:

"Pazar günü akşam saatlerinde, Çayır Mahallesi'nde Üsküp'te bir kaza meydana geldi. Maalesef kazaya karışan arkadaşlarımızdan birisi rezidansımızın, konutumuzun güvenlik görevlisi ve haberi Gostivar'da aldım, bir halkla buluşma toplantısındaydım. Haberi alır almaz akşam saatlerinde hemen buradaki Tıp Fakültesinin yoğun bakım ünitesine geldim. Geldiğimde gerçekten durum çok kötüydü. Doktorlar da sadece yüzde 1 yaşama şanslarının olduğunu ve hem babanın hem de 20 yaşlarındaki kızının o saatlerde beyin ameliyatında olduğunu öğrendik. Bizim güvenlik görevlimiz 52 yaşında, çok ciddi darbe almış. Tabi doktorlarımız sağ olsunlar Türkiye'den geldiler ve kalpteki aort damarının yırtıldığını söylediler. O gece saat üçe kadar biz yoğun bakım ünitesinde bir kriz masası oluşturduk. Durum çok riskli olduğu için onlar çok fazla cesaret edemediler."

Bu bölgelerde stent bulunamadığını söyleyen Kara, "Bulgaristan'dan tutun, Kosova, Arnavutluk derken her yere tek tek soruldu, oralarda da stent yoktu. Sadece biz bulabilirsek Türkiye'den getirtiriz dediler. O şekilde ben bir yakın dostumuzla irtibata geçip, gecenin üçüydü sanıyorum buralarda ve Türkiye saatiyle sabah 5'e karşı, sağ olsunlar hemen yanıt verdiler ve dediler ki bizde stent var ama stent hastanede bulunan bir aparat değil. Dolayısıyla depoda saklanan bir ürün olmadığını söylediler. Ertesi sabah görüşme yaptığımız Sağlık Bakanlığı ne gerekiyorsa temin edebileceklerini söylediler" diye konuştu.

Maddi imkanların sağlanması için verdiği destekle kalmayıp manevi anlamda da Gzim ve kızı Diellza Hamiti'nin durmadan yanında olduğunu söyleyen Büyükelçi Kara, "Yani çok başarılı bir ameliyat oldu. Bunun yanı sıra onu da hemen ifade etmek istiyorum, dün akşam aile yakınlarından birisi geldi ve dedi ki 'Hastamızın annesi çok yaşlı bir teyze sizi görmek ister.' Saate bir baktım hastanenin önündeyiz, gece 10.00 civarı, Türkiye saatiyle 12.00. Uyumuş mudur teyze dedim, hayır dediler ve kalktık evlerine gittik. Ev kalabalık ve sizin ağzınızdan çıkan bir söze bakıyordu. Orada bir kez daha Türkiye'nin büyüklüğünü, Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı hem ifade ettik hem de gözleri yaşlı bir şekilde dinlediler. Yaralanan kardeşimiz Arnavut kardeşimiz, Müslüman bir kardeşimiz ama biz hep aynı şeyi söyledik, kim olursa olsun, insan ayırımı yapmadık. Yani bizim için dini, etnik unsurlar hiçbir şekilde fark etmiyor, bizim için insan olması çok önemli. Kaldı ki hepsi bağrına bastı" şeklinde konuştu.

Ameliyattan sonra Büyükelçiye teşekkür eden Uzman Doktor Hakkı Zafer İşcan, "Gerçekten iyi bir organizasyonla hemen hastaneye ulaştırdılar. Vakayı aldık ve endovasküler yoldan aortasındaki yırtığı, trafik kazasında mevcut olan transeksiyon dediğimiz gerçekten çok ciddi hayati öneme sahip olan, saatler içerisinde ölüme sebep olabilecek bir duruma endovasküler yoldan kapalı yöntemle müdahale ettik. Şu anda hastanın bununla ilgili herhangi bir sorunu yok ama kazayla ilgili olarak ayrıca bir kafa travması da var yanılmıyorsam. Onunla ilgili uyanmasını bekliyoruz. Biz de sayın büyükelçimize buradaki organizasyondan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz, gerçekten saatler içerisinde müdahale edebildik" diye konuştu.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve kardeşinin hayatını kurtardığı için Büyükelçi Tülin Erkal Kara'ya nasıl teşekkür edeceğini bilmediği söyleyen Gzim Hamiti'nin kız kardeşi Saliye Hamiti Yaşari, "Hastamız Gzim benim kardeşim, çok büyük bir kaza geçirdi. Bugün hepsini atlatacak. Abim için yaptığı her şey için Büyükelçi Tülin Hanıma çok teşekkür ederiz, Allah ondan razı olsun. Tülin Hanım nasıl desem, abim için çok şey yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Bütün ekibi İstanbul'dan buraya getirdi. Tülin Hanım, abimiz için ne lazımsa her şeyi yaptı, ekibiyle her şeyi o yaptı. Tekrar çok teşekkür ederiz, Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi.

Diğer yandan kaza gününden beri, kardeşi için hastane kapılarında koşturup bekleyen Nazmi Hamiti de Büyükelçiye ve Türkiye'den gelen doktorlara teşekkür etmek için kelimelerin kifayetsiz olduğunu ve duygularından ötürü fazla konuşamayacağını söyleyerek, "Türkiye Büyükelçisi'ne elinden gelen her şeyi yaptığı için teşekkür ederiz. Sayın Büyükelçi, kardeşimin hayatını kurtarabilmek için elindeki tüm imkanları zorlayarak her türlü sorumluluğu üstlendi ve imkansızı başardı, aynı şekilde Elçilik personeline ve Türkiye'den gelen doktorlara da yaptığı bütün fedakarlıklardan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu durumda kardeşimize destek verip ilgilenen tüm iş arkadaşlarına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Kardeşimin kurtulması ve iyileşmesi için Büyükelçinin yaptıklarını yalnızca Allah geri ödeyebilir, biz kendisine nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz, kelimeler kifayetsiz" şeklinde konuştu.

AİLE VE MESLEKTAŞLARINDAN TEŞEKKÜR MEKTUBU

Büyükelçi Kara'nın yaptığı girişimler sonucu Gzim Hamiti'nin hayati tehlikesini atlatmasından son derece mutlu olan aile fertleri ve Gzim'in meslektaşları, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'ya teşekkür etmek için yazdıkları Türkçe mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizim için çok önemli bir gün, bugün aile üyemiz ve meslektaşınız Gzim Hamiti'nin hayatla verdiği savaşı kazandığı haberini aldık. Burada bulunan kardiyoloji ekibinin ve sizin gönderdiğiniz destek ekibin, Üsküp Kliniği'ndeki uzun süren çabalarından ve bize verdiğiniz büyük yardımdan sonra, Gzim'i hayata döndürdükleri için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Her saniyenin yaşam mücadelesi olduğu bu zamanda, sağlık ekibinizle birlikte profesyonel bir hizmet sunmasaydınız, Gzim'in şansı çok farklı olacaktı. Hayata ve yaşama verdiğiniz bu sınırsız değer için çok teşekkür ederiz. Ailemiz için yaptığınız her şey için ömür boyu minnettar kalacağız."

Hayati tehlikeyi atlatan Gzim Hamiti'nin tedavisi, Üsküp Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü yoğun bakım servisinde devam ediyor. Hayati tehlikesi bulunmayan kızı Diellza Hamiti'nin ise vücudundaki kırıklar ve travma nedeniyle yoğun bakımda devam eden tedavi süresinde sadece bir kere uyandığı bildirildi. Doktorlar yakın zamanda baba kızın iyileşeceğini ifade ediyor.

