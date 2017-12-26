Türkiye'nin "ÜRETİM Ve Düşünce" Üssü Antalya'da

2017 yılı başında başlatılan geniş kapsamlı bir kavramsal araştırma sonucunda,katılımcı bir felsefe deneyimini odağına alan Bahçeşehir Koleji yöneticileri bu amaçla özgün pedagojik bir mimari tasarım için yatırım yaptı. Dünyada sadece Cambridge ve Harvard üniversitelerinde yer alan Antik Yunan dönemindeki felsefe mekanları k12, yani ilk, orta ve lise düzeyinde ilk kez Türkiye'de kuruldu.

Yaklaşık 600 m2'lik kapalı bir alanda, Antik Yunan ve Erken Roma döneminin mimari unsurlarını serbest bir yorumla birleştiren Felsefe Oditoryumu, sütun ve kemerleri, tavan tonozları, duvar ve zemin döşemeleri, olbia tipi basamaklı oturma alanları, 25 kişilik ahşap oval masası, özel eskitme deri sandalyeleri, geniş hacimli ahşap kitaplıkları, dekoratif meşale ve işlevsel aydınlatmaları, antik görünümlü çeşme ve yalağıyla görkemli bir atmosfer yaratıyor. Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsünde açılan Felsefe Oditoryumu'nun tüm yüksek duvarları rölyef ve akrilik tablolarla zenginleştirilmiş. Felsefe tarihinin hem Batı hem de Türk-İslam Felsefesi unsurlarını örnekleyen tablolar, bu tarihi sekiz ünlü sanat eseriyle baştan sona örnekliyor.

Eğitimde Başarı "Düşünme Becerisiyle" Gelir

Açılış konuşmasını yapan BUEK Başkanı Enver Yücel; "Felsefe hocalarımızla konusu her zaman ve yalnızca 'eğitim' olan sayısız sohbetim oldu. Bu sohbetlerde ülkemizin eğitim çabasında en çok gereksinilen şeyin, telaştan uzak bir dikkat, titizlik ve dinginlikle eğitimi sahiden düşünmek olduğunu kavradım. Türkiye, eğitimin sayısal gereklerini çoktan halletti ve bundan sonra da kolayca halledebilir; okullar açmak, bilgisayarlar almak, hatta çocuklara şunu ya da bunu öğretmek işin kolay yanı. Eğitim denince akla sınavdan başka bir şeyin gelmiyor oluşu çok hazin" dedi.

Konuşmasına devam eden Yücel, eğitimdeki asıl meydan okumanın "düşünmeyi kendine dert edinen, eleştirel, yaratıcı, irdeleyici ve değerleri konusunda bilinçli bir toplum yaratmak" olduğunu da belirtti.

Felsefe Oditoryumu'nun konsept tasarımını geliştiren, Akdeniz Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından Doç. Dr. Çetin Balanuye; "Bu ortamı öncelikle çocuğu önemseyen bir tutumla tasarladık. Oditoryumun merkezindeki dev masanın oval oluşu, felsefi bir deneyim sırasında öğrenci-öğretmen ilişkisini eşitlemek için. Burada her çocuğa 'düşünmek önemlidir' ve aceleye gelmez demek istiyoruz. Daha da önemlisi her çocuğa 'senin düşüncen çok değerli ve düşüncelerimizi karşılıklı olarak işitmek, tartışmak, eleştirmek, geliştirmek ve giderek daha doğru düşünmeyi öğrenmek için buradayız' demek istiyoruz. Bu ortamın atmosferi çocuklarımızı kendi zihinsel kapasitelerini ciddiye almaya yöneltecektir. Böyle bir oditoryumda gündelik hayatın telaşlarından hiç değilse bir süre uzak kalıp 'düşünmeye vakit ayıran' bir çocuk, felsefenin kıymetini asla ıskalamayacaktır." dedi.

Felsefe Oditoryumu için Özel Tasarım

Seçilmiş 2 bini aşkın kitaptan oluşacak bir kütüphane de içeren Felsefe Oditoryumu'nun tüm unsurları özel üretim olarak tasarlandı. Ahşap mobilyaların tamamı masif sedir ağacından yapıldı. Benzerine kolay kolay rastlanamayacak ölçülerdeki orta masası da masif sedir ağacı ve metal eskitme tipi özel bir imalat eseri. Zemin ve duvarlar için özel harman kültür taş kaplama, tavan tonozları için kültür tuğla kaplama seçildi. Tüm pencere önleri için metal eskitme amaçlı özel imalat gerçekleştirildi. Oditoryumdaki antik görünümlü zarif yalak lav taşından yine özel olarak bu sınıf için üretildi.

Felsefe Oditoryumu'nda genel tasarım kavramıyla uyumlu bir de hatip kürsüsü bulunuyor. Her sınıftan gönüllü öğrencilerle sürdürülecek münazara çalışmalarında kullanılacak hatip kürsüsünün gençlere hitabet öncesi ve sırasında dikkat edilecek tüm ayrıntılar için önemli bir deneyim olanağı sunacağı düşünülüyor. Oditoryumda her düzeyden öğrencilerle çeşitli felsefe kulübü etkinliklerinin yanısıra veliler ve yetişkinlerle de düzenli aralıklarla "eğitim felsefesi" kapsamında tartışma seminerlerinin düzenlenmesi planlanıyor.