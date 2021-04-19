Son dakika! Uluslararası yatırım açığı Şubat'ta 387.1 milyar dolar

Son dakika haber... Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonundaki açık, 2020 yıl sonundaki 404.5 milyar dolardan, Şubat sonunda 387.1 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonundaki açık, 2020 yıl sonundaki 404.5 milyar dolardan, Şubat sonunda 387.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 3.4 artışla 248.9 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 1.4 azalışla 636 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemlerinden;rezerv varlıklar yüzde 2.2 artışla 95.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 9.7 artışla 100.2 milyar dolara,yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatlar yüzde 21 artışla 50.7 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 8.4 azalışla 195.3 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Garip