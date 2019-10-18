Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

18.10.2019 10:16

Türkiye'nin ağustos ayında yurt dışı varlıkları 245,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 577,5 milyar dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.



Buna göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 7,1 artışla 245,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,8 azalışla 577,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, ağustosta eksi 332,2 milyar dolar oldu. Net UYP, geçen yıl sonunda 371 milyar dolar açık vermişti.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,2 artışla 101,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5,7 yükselişle 93,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,4 artışla 49,4 milyara ulaştı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,4 azalışla 137,6 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 135,4 milyar dolar



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,2 azalışla 135,4 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 28,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18,9 azalışla 15 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,5 artışla 51,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,3 azalarak 304,4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,2 artarak 34,3 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 4,4 azalarak 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,7 azalarak 72,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5,1 azalarak 101,1 milyar dolara geriledi.

Kaynak: AA