Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları şubat sonunda geçen yıla göre yüzde 2,4 artarak 233,6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,9 yükselerek 702,2 milyar dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Şubat sonunda 2017'ye göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,4 artarak 233,6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 2,9 yükselerek 702,2 milyar dolar oldu. olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, şubat sonu itibarıyla 468,7 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 454,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.



Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 6,3 artışla 114,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,1 azalışla 74,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,8 azalışla 33,3 milyar dolara geriledi.



Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 181,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 186,2 milyar dolar



Portföy yatırımları, 2017'ye göre yüzde 5 artarak 186,2 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 5 artışla 54,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 4,4 yükselişle 32,3 milyar dolar oldu. Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 5,7 artarak 46,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 sonuna göre yüzde 3,3 artarak 334,3 milyara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2017 sonuna göre yüzde 3,9 artışla 37,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 13,7 artarak 14,9 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 artışla 94,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4,4 artışla 112,6 milyar dolara ulaştı.