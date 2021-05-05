Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi
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Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi

Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos'ta yapılacak.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos'ta yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendi.

IDEF 2021, 17-20 Ağustos'ta aynı şartlar dahilinde icra edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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