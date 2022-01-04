Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı - Haberler
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Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Haberler | Sağlık

Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevini yaklaşık 7 yıldır yürüten Dr. Koray Okur'un yerine Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. E.Kübra Dindar Demiray atandı.

BİTLİS (İHA) - Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı

BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevini yaklaşık 7 yıldır yürüten Dr. Koray Okur'un yerine Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. E.Kübra Dindar Demiray atandı.

Görevi devralan Uzm. Dr. E.Kübra Dindar Demiray, "Bitlis İl Sağlık Müdürü olarak bugün görevime başlayacağım. Pandemi sürecinde Dr. Koray Okur Hocam bize önderlik etti. Bu zor günlerde yanımızda oldu. Bitlis'te sağlık alanında yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Koray Okur ise yaklaşık 7 yılı aşkın bir zamandır müdürlük görevini yaptığını belirterek, "İnanıyoruz ki sağlıkta birçok konuda Bitlis'te yaptıklarımızla görevi devralan mesai arkadaşımız Kübra Hocam da üstüne katarak devam edecek. Yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Denizli ve Kırklareli'nin ardından Türkiye'de il sağlık müdürlüğüne atanan üçüncü kadın müdür oldu.

(RGK-MSA-Y)

Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı

Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı

Türkiye'nin üçüncü kadın il sağlık müdürü Bitlis'te görevi devraldı

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