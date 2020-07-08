'
HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, şehrin, dünyanın en güvenli turizm bölgelerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor
08.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:16

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, şehrin, dünyanın en güvenli turizm bölgelerinden olduğunu söyledi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeni normale göre yapılan hazırlıklarıyla konuklarını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, tatile gelmek isteyenleri Antalya'da güvenli ve hijyenik bir ortamın beklediğini bildirdi.

Tatilcileri Antalya'ya davet eden Çetin, "Uçakların hijyenleri en üst düzeyde. Havacılıkta adeta ameliyathane hijyeni sağlanıyor. Antalya Havalimanımız bugün dünyanın en hijyenik ve güvenilir havalimanlarından biri. Otellerimiz güvenli turizm sertifikasıyla pandemi süreci ile ilgili her türlü önlemi aldı. Turizm sektörümüz havacılıktan yer işletmesine, taşımacılıktan konaklamaya kadar her alanda önlemlerini aldı ve misafirlerini bekliyor." ifadesini kullandı.

"Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri"

Antalya Havalimanı işletmecisi Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol da pandemi süreci ile ilgili havalimanında aldıkları tedbirleri aktararak, alınan önlemlerin havalimanında girişten yolcunun uçağa bineceği ana kadar devam ettiğini belirtti.

Havalimanına yolcular dışında kimsenin alınmadığını vurgulayan Varol, terminal binasına giren her yolcunun da termal kameralar ile kontrol edildiğini kaydetti.

Antalya Havalimanı'nda hijyen ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğunun altını çizen Varol, "Havalimanımız dünyanın en güvenli limanlarından biri. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat ederek aldığımız önlemlere güvenebilir." açıklamasında bulundu.

Sun Express Hava Yolları Yer İşletme Grup Müdürü Hüseyin Çelik ise yolcuların sağlığı için check-in uygulamalarından uçağın içine kadar her noktada maksimum önlem aldıklarını vurguladı.

Özellikle uçakların içlerinde kullanılan HEPA filtre sayesinde uçuş sırasında ameliyathanelerde sağlanan hijyenik ortamı sağladıklarını söyleyen Çelik, yolcuların herhangi bir bulaş riskini minimize ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar Dünya
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm 3. Sayfa
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi Yaşam
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı Dünya
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı Teknoloji
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou, Türk kulüplere önerdi
Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou, Türk kulüplere önerdi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Hulusi Akar Yaşar Güler Mustafa Şentop
Magazin Hadise Kemal Sunal Demet Akalın Bergüzar Korel
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Kaza Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'nin turizm başkenti Antalya misafirlerini bekliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 19:16:10. #1.15#
title