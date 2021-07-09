Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus Meclis Başkanı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus Meclis Başkanı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus Meclis Başkanı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, salı günü güven mektubunu Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, salı günü güven mektubunu Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Büyükelçi Çakıralp, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki parlamentolar arası iş birliği, iki ülke arasındaki parlamento dostluk grubunun Tunus tarafının sonbahar aylarında Türkiye'yi ziyareti, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde (İSİPAB) ortak çalışma yürütmesi ve ticaret, turizm, sağlık gibi alanlarda beraber çalışmalarının ele alındığı aktarıldı.

Gannuşi'yi resmi bir ziyaret için Türkiye'ye davet eden Çakıralp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde zor günler geçiren Tunus'a her türlü katkıyı yapmak için Türkiye'nin hazır olduğunu kaydetti.

Tunus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Bertaci ile Çakıralp'ın bakanlıkta bir araya geldiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki eğitim, savunma sanayi, teknoloji transferi ve sağlık alanlarında daha fazla iş birliği yapılması yönünde temennisini ileten Bertaci, Tunus ve Türkiye ordularının ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni iş birliği alanlarını keşfetmeyi ümit ettiğini belirtti.

Büyükelçi Çakıralp da görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel geçmişine ve güçlü bağına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki karşılıklı güven çerçevesinde Tunus ordusunun operasyonel kapasitesini artıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde iş birliğini ilerletme konusunda Türkiye'nin hazır olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet İbrahim Selim Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, Tunus Meclis Başkanı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 21:31:07. #1.15#

title