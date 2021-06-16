Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya İçişleri Bakanı Mazin ile iç güvenlik konularını görüştü
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya İçişleri Bakanı Mazin ile iç güvenlik konularını görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya İçişleri Bakanı Mazin ile iç güvenlik konularını görüştü
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ı kabul etti.

Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ı kabul etti.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Mazin, başkent Trablus'taki kabulde, 12 Haziran'da Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin ülkeyi ziyaretinde gündeme gelen hususların takibini ele aldı.

Türk Büyükelçi'nin Mazin ile ayrıca, iç güvenlik alanında ikili iş birliğinin daha ileri noktaya taşınmasına yönelik olanakları görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya İçişleri Bakanı Mazin ile iç güvenlik konularını görüştü - Haberler
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