Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'yla 2.Berlin Konferansı'nı görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'yla 2.Berlin Konferansı'nı görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'yla 2.Berlin Konferansı'nı görüştü
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile 23 Haziran'da yapılması planlanan Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda ele alınacak konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile 23 Haziran'da yapılması planlanan Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda ele alınacak konuları değerlendirdi.

DYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Yılmaz, Mişri'yi başkent Trablus'taki makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın himayesinde 23 Haziran'da yapılması planlanan Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda gündeme getirilmesi beklenen konulara ilişkin DYK'nin vizyonu ele alındı.

Yılmaz ve Mişri ayrıca, iki ülke ilişkilerini ve iş birliğini her düzeyde geliştirme, Libya ile Türk halklarının beklentilerini karşılama ve ortak çıkarlara hizmet etmenin yollarını değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Yunanların kendi aralarında fısır fısır konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısır fısır konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'yla 2.Berlin Konferansı'nı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 18:13:18. #1.13#

title