Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı'yla 2.Berlin Konferansı'nı görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile 23 Haziran'da yapılması planlanan Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda ele alınacak konuları değerlendirdi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile 23 Haziran'da yapılması planlanan Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda ele alınacak konuları değerlendirdi.

DYK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Yılmaz, Mişri'yi başkent Trablus'taki makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın himayesinde 23 Haziran'da yapılması planlanan Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nda gündeme getirilmesi beklenen konulara ilişkin DYK'nin vizyonu ele alındı.

Yılmaz ve Mişri ayrıca, iki ülke ilişkilerini ve iş birliğini her düzeyde geliştirme, Libya ile Türk halklarının beklentilerini karşılama ve ortak çıkarlara hizmet etmenin yollarını değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir