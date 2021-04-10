Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'ye güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'ye güven mektubunu sundu

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunu takdim etti.

Büyükelçi Yılmaz, Başkan el-Menfi tarafından başkent Trablus'taki devlet konuk sarayında düzenlenen törenle kabul edildi.

Yılmaz, Libyalı lidere güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 12 Şubat'ta Trablus Büyükelçisi olarak atanan Yılmaz, 3 Mart'ta görevine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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