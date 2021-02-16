Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Aksen, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Aksen, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

16.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:06
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Aksen, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Aksen, Libya'nın başkenti Trablus'taki elçilik binasında gerçekleşen görüşmede, Kubis'e yeni görevinde Türkiye'nin tam desteğini yineledi.

Büyükelçi Aksen, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu almasına yönelik çalışmalar, ülkenin istikrarının temini ve gelecek döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Slovak diplomat Kubis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 18 Ocak'ta Libya Özel Temsilciliği görevine atanmıştı.

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Kadir Topbaş Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Özdemir Emina Jahovic
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Aksen, BM Libya Özel Temsilcisi Kubis ile görüştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 22:13:47. #1.16#
title