Türkiye'nin Toplam Finansal Varlıkları 12 Trilyon 365 Milyar TL Oldu

Türkiye'nin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2018 yılı 4'üncü çeyrek 'Finansal Hesaplar Raporu'nu yayımlandı. Rapora göre, 2018 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 12 trilyon 365 milyar TL, yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 milyar TL düzeyine ulaştı. Dünyanın geri kalanına olan net yükümlülük ise bir önceki çeyreğe göre 118 milyar TL azalarak 1 trilyon 889 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA