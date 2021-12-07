Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, AA'nın

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KORKUT, MUŞ (AA) - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Güngen, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Güngen, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Görselleri büyük bir zevkle incelediğini kaydeden Güngen, AA foto muhabirlerinin "hem belgesel değeri hem de sanatsal değeri" itibarıyla tarihe önemli notlar düştüğünü söyledi.

Türkiye ve dünya tarihine tanıklık eden fotoğraflar arasından "sadece birer tane seçebilme mecburiyetinin zor olduğunu" belirten Güngen, emeği geçen AA personeline teşekkürlerini iletti.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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